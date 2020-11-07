У Європі COVID діагностували у рекордної кількості хворих

Минулої доби на території країн Європи, COVID-19 діагностували у рекордної кількості хворих.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 6 листопада коронавірус підтвердили у 307 612 пацієнтів з країн Європи, зокрема, в Україні додалося 9700 хворих.

В цей день в регіоні від ускладнень COVID-19 померло 4313 людей (201 в Україні).

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 10 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 21-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 48 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 34 мільйона людей, 1 230 753 пацієнтів померло.

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