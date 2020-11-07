Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

33% мешканців Закарпаття схвалюють ідею подвійного громадянства

Субота, 7 листопада 2020, 10:35
33% мешканців Закарпаття схвалюють ідею подвійного громадянства

Понад 33% мешканців Закарпаття підтримують ідею подвійного або множинного громадянства в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру політичної соціології, представлені на форумі Re:Open Zakarpattia.

Так, згідно з результатами опитування 33,5% мешканців Закарпаття повністю або частково схвалюють запровадження в Україні інституту подвійного громадянства.

В той же час 53% опитаних не підтримують або частково не підтримують цю ідею.

Варто зазначити, що підтримка ідеї подвійного громадянства значно вища серед представників національних меншин, які мешкають на Закарпатті.

Так, другий паспорт воліли б мати 52,4% опитаних представників меншин. Не підтримують цю ідею лише 12%.

При цьому серед представників національних меншин значно вища, ніж в цілому по Закарпаттю, частка тих, хто не має певної думки (35,6%) з приводу ідеї подвійного громадянства.

Для понад 90% опитаних представників національних меншин цінність другого паспорта полягає у можливості працевлаштування за кордоном.  Для понад 52% це можливість виїхати для постійного проживання чи роботи за кордоном.

Опитування мешканців Закарпаття проводилося з 24 серпня по 6 вересня серед 1000 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Закарпаттягромадянствоопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Закарпаття
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
На Закарпатті заборонили УПЦ МП
Мертвий ведмідь: прикордонники подадуть до суду через звинувачення в полюванні
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: