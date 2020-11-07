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33% мешканців Закарпаття схвалюють ідею подвійного громадянства

Субота, 7 листопада 2020, 11:35

Понад 33% мешканців Закарпаття підтримують ідею подвійного або множинного громадянства в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру політичної соціології, представлені на форумі Re:Open Zakarpattia.

Так, згідно з результатами опитування 33,5% мешканців Закарпаття повністю або частково схвалюють запровадження в Україні інституту подвійного громадянства.

В той же час 53% опитаних не підтримують або частково не підтримують цю ідею.

Варто зазначити, що підтримка ідеї подвійного громадянства значно вища серед представників національних меншин, які мешкають на Закарпатті.

Так, другий паспорт воліли б мати 52,4% опитаних представників меншин. Не підтримують цю ідею лише 12%.

При цьому серед представників національних меншин значно вища, ніж в цілому по Закарпаттю, частка тих, хто не має певної думки (35,6%) з приводу ідеї подвійного громадянства.

Для понад 90% опитаних представників національних меншин цінність другого паспорта полягає у можливості працевлаштування за кордоном.  Для понад 52% це можливість виїхати для постійного проживання чи роботи за кордоном.

Опитування мешканців Закарпаття проводилося з 24 серпня по 6 вересня серед 1000 осіб.

Теми: Закарпаттягромадянствоопитування


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