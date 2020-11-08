Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає до вечора

Неділя, 8 листопада 2020, 16:22
Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає до вечора

Грузинська опозиція проводить акцію протесту в центрі Тбілісі, на якій було озвучено ультиматум на адресу влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Опозиція вимагає провести нові вільні і справедливі вибори; відправити у відставку главу ЦВК Грузії Тамар Жванію і звільнити всіх політв'язнів.

Один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив на мітингу, що опозиція дає правлячій партії час до 20:00, щоб заявити про готовність почати переговори за вказаними пунктами.

"Якщо Жванія буде звільнена, пані - фальсифікатор, від вашого імені представники опозиції готові зустрітися з Іванішвілі для проведення нових виборів", - сказав він учасникам акції протесту.

Акції протесту також проходять у Батумі та кількох інших містах.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан

Теми: Грузіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Грузія
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: