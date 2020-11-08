Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає до вечора

Грузинська опозиція проводить акцію протесту в центрі Тбілісі, на якій було озвучено ультиматум на адресу влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Опозиція вимагає провести нові вільні і справедливі вибори; відправити у відставку главу ЦВК Грузії Тамар Жванію і звільнити всіх політв'язнів.

Один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив на мітингу, що опозиція дає правлячій партії час до 20:00, щоб заявити про готовність почати переговори за вказаними пунктами.

"Якщо Жванія буде звільнена, пані - фальсифікатор, від вашого імені представники опозиції готові зустрітися з Іванішвілі для проведення нових виборів", - сказав він учасникам акції протесту.

Акції протесту також проходять у Батумі та кількох інших містах.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан