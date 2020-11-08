Оппозиция Грузии выдвинула властям три требования и ждет до вечера

Грузинская оппозиция проводит акцию протеста в центре Тбилиси, на которой был озвучен ультиматум в адрес властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Оппозиция требует провести новые свободные и справедливые выборы; отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жванию и освободить всех политзаключенных.

Один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на митинге, что оппозиция дает правящей партии время до 20:00, чтобы заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам.

"Если Жвания будет уволена, госпожа - фальсификатор, от вашего имени представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили для проведения новых выборов", - сказал он участникам акции протеста.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них снова одержала правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ в то же время не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.