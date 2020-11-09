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Латвія запроваджує режим НС через коронавірус

Понеділок, 9 листопада 2020, 01:38

З 9 листопада Латвія запроваджує режим надзвичайного стану що тягне за собою багато заборон.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на агентство BNS

Деталі: Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду та ради із кризового управління. 

Попередньо, режим буде діяти до 6 грудня. У цей час будуть заборонені всі публічні заходи, крім тих, що відбуваються на вулиці, мітингів, пікетів. Не більше 10 осіб зможуть збиратись і на приватних зустрічах, за виключенням похорон.

Також встановлюються години роботи місць, де проводять культурні заходи. Окрім того, будуть заборонені всі спортивні заходи, зокрема змагання, за винятком національних та міжнародних. 

Порушення умов карантину карається штрафом до 2 тисяч євро для фізичних осіб, та до 5 тисяч – для юросіб.

Наразі в Латвії загалом підтвердили 7476 випадків захворювання. 

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Теми: Латвіякарантин
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