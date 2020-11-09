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Латвия вводит режим ЧС из-за коронавируса

Понедельник, 9 ноября 2020, 01:38

С 9 ноября Латвия вводит режим чрезвычайно состояния, что влечет за собой много запретов.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании правительства и совета по кризисному управлению.

Предварительно, режим будет действовать до 6 декабря. В это время будут запрещены все публичные мероприятия, кроме происходящих на улице, митингов, пикетов. Не более 10 человек смогут собираться и на частных встречах, исключая похороны.

Также устанавливаются часы работы мест, где проводят культурные мероприятия. Кроме того, будут запрещены все спортивные мероприятия, в частности соревнования, за исключением национальных и международных.

Нарушение условий карантина наказывается штрафом до 2 тысяч евро для физических лиц и до 5000 - для юрлиц.

Сейчас в Латвии в целом подтвердили 7476 случаев заболевания.

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Темы: Латвиякарантин
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