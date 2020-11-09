Латвия вводит режим ЧС из-за коронавируса
С 9 ноября Латвия вводит режим чрезвычайно состояния, что влечет за собой много запретов.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS
Детали: Соответствующее решение было принято на заседании правительства и совета по кризисному управлению.
Предварительно, режим будет действовать до 6 декабря. В это время будут запрещены все публичные мероприятия, кроме происходящих на улице, митингов, пикетов. Не более 10 человек смогут собираться и на частных встречах, исключая похороны.
Также устанавливаются часы работы мест, где проводят культурные мероприятия. Кроме того, будут запрещены все спортивные мероприятия, в частности соревнования, за исключением национальных и международных.
Нарушение условий карантина наказывается штрафом до 2 тысяч евро для физических лиц и до 5000 - для юрлиц.
Сейчас в Латвии в целом подтвердили 7476 случаев заболевания.