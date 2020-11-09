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Угорщина планує закрити ресторани, комендантську годину з 20:00

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:31

Угорщина планує закрити загальноосвітні школи, університети та ресторани і запровадити розширену нічну комендантську годину, щоб стримати швидкий ріст заражень коронавірусом. 

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Орбан сказав, якщо парламент затвердить у вівторок надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на наступні 30 днів. Більшість в угорському парламенті складає партія Орбана, тому очікується, що рішення схвалять. 

Орбан прогнозує, якщо кількість інфікованих буде рости теперішніми темпами, лікарі і медсестри не зможуть впоратися з навантаженням.

За планом уряду, комендантська година буде діяти з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, можлива тільки доставка їжі. Їдальні на заводах та фабриках, утім, можуть працювати. 

Магазини і перукарні повинні закритися о 19:00. Об'єкти відпочинку - тренажерні зали, криті басейни, музеї, театри, зоопарки - не працюватимуть.

Навчання у вищих навчальних закладах буде проходити тільки дистанційно, те ж стосується навчання у школах для учнів-старшокласників. 

Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей, молодших за 14 років. Персонал лікарень, вчителі у школах, вихователі дитячих садків і ясел повинні щотижня проходити тестування на коронавірус. 

Готелі можуть приймати тільки людей, які подорожують з метою роботи, але не туристів.

Всі зібрання будуть заборонені. До 10 осіб можуть відвідувати сімейні події і приватні заходи. Весільні церемонії можуть відвідувати тільки свідки, батьки, брати і сестри наречених. На похороні можуть бути присутніми 50 осіб.

Спортивні матчі відбуватимуться за закритими дверима без глядачів.

Орбан додав, що в разі необхідності введені обмеження можуть бути продовжені. Заходи, у разі згоди парламенту, набудуть чинності з 0:00 середи.

Зараз в Угорщині госпіталізований 6061 пацієнт з коронавірусом, 415 з них на штучній вентиляції легенів.

Теми: Угорщинакоронавірускарантин
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