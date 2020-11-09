Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Угорщина планує закрити ресторани, комендантську годину з 20:00

Понеділок, 9 листопада 2020, 13:31

Угорщина планує закрити загальноосвітні школи, університети та ресторани і запровадити розширену нічну комендантську годину, щоб стримати швидкий ріст заражень коронавірусом. 

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Орбан сказав, якщо парламент затвердить у вівторок надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на наступні 30 днів. Більшість в угорському парламенті складає партія Орбана, тому очікується, що рішення схвалять. 

Орбан прогнозує, якщо кількість інфікованих буде рости теперішніми темпами, лікарі і медсестри не зможуть впоратися з навантаженням.

За планом уряду, комендантська година буде діяти з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, можлива тільки доставка їжі. Їдальні на заводах та фабриках, утім, можуть працювати. 

Магазини і перукарні повинні закритися о 19:00. Об'єкти відпочинку - тренажерні зали, криті басейни, музеї, театри, зоопарки - не працюватимуть.

Навчання у вищих навчальних закладах буде проходити тільки дистанційно, те ж стосується навчання у школах для учнів-старшокласників. 

Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей, молодших за 14 років. Персонал лікарень, вчителі у школах, вихователі дитячих садків і ясел повинні щотижня проходити тестування на коронавірус. 

Готелі можуть приймати тільки людей, які подорожують з метою роботи, але не туристів.

Всі зібрання будуть заборонені. До 10 осіб можуть відвідувати сімейні події і приватні заходи. Весільні церемонії можуть відвідувати тільки свідки, батьки, брати і сестри наречених. На похороні можуть бути присутніми 50 осіб.

Спортивні матчі відбуватимуться за закритими дверима без глядачів.

Орбан додав, що в разі необхідності введені обмеження можуть бути продовжені. Заходи, у разі згоди парламенту, набудуть чинності з 0:00 середи.

Зараз в Угорщині госпіталізований 6061 пацієнт з коронавірусом, 415 з них на штучній вентиляції легенів.

Теми: Угорщинакоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі

Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

оновленоУ Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

Усі новини...
Угорщина
Кулеба каже, що домовився з Угорщиною "перегорнути сторінку" і відновити співпрацю
В ЄС назвали умову використання Угорщиною несертифікованої вакцини з Росії
Кулеба пропонує "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори і відновити діалог
Останні новини
13:38
Біля Криму схопили українця, який допомагав росіянам переслідувати фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"
13:31
Угорщина планує закрити ресторани, комендантську годину з 20:00
13:29
Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку
13:27
Зеленський радіє, що вчить правильну українську, а не як в Азарова
13:23
фотоСБУ впіймала хакерів, які вкрали відповіді на екзаменаційні білети
13:21
фото Шмигаль розповів, як зарядився енергією на радіодиктанті
13:21
Партія Порошенка вимагає від Зеленського припинити фальсифікації 
13:15
Найбільше слів на літеру "П": 10 цікавих фактів про українську мову
13:12
"Слуги" зібралися оскаржити результати виборів до міськради Львова  
13:00
відеоТихановська звернулася до режиму Лукашенка: Будете відповідати за терор
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!