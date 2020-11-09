ЄС купить 300 млн доз вакцини Pfizer після оголошення про 90% її ефективності

Європейська комісія підпише контракт на купівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Відмінні новини від Pfizer і BioNTech Group про успішні результати їх останнього клінічного випробування вакцини від COVID-19. Європейська наука працює! Європейська комісія незабаром підпише з ними контракт на 300 мільйонів доз. А поки нумо продовжмо захищати один одного", - написала фон дер Ляєн в Twitter.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020

Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.

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