ЄС купить 300 млн доз вакцини Pfizer після оголошення про 90% її ефективності

Європейська комісія підпише контракт на купівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Відмінні новини від Pfizer і BioNTech Group про успішні результати їх останнього клінічного випробування вакцини від COVID-19. Європейська наука працює! Європейська комісія незабаром підпише з ними контракт на 300 мільйонів доз. А поки нумо продовжмо захищати один одного", - написала фон дер Ляєн в Twitter.

