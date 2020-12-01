Уряд поки не розглядатиме питання локдауну – Степанов

Кабінет міністрів на засіданні у середу не розглядатиме питання введення в Україні Жорсткого карантину для приборкання епідемії коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі телеканалу "Україна 24"

Деталі: На питання ведучої, чи чекати українцям у середу рішення Кабміну про запровадження в країні повного локдауну, Степанов відповів: "Ні, не чекати. Ми (МОЗ – ред.) таку пропозицію на засідання уряду не вносили".

За його словами, Кабінет міністрів 2 грудня зосередиться на інших питаннях і жодних карантинних обмежень не розглядатиме.

Степанов додав, що його міністерство навіть проєкт рішення про жорсткий карантин поки не готувало.

Він зазначив також, що уряд попередить населення про запровадження повного локдауну за 7-10 днів.

На думку міністра, жорсткий карантин не має поширюватися на громадський транспорт, оскільки інші обмеження усунуть небезпеку години пік і зроблять його і так безпечним.

Степанов наголосив, що головна мета повного локдауну – зменшення тиску на медичну систему.