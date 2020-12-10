Через два місяці після трагедії Чугуївський аеродром відновлює польоти курсантів

До кінця поточного тижня аеродром в Чугуєві, біля якого розбився літак із курсантами, відновить польоти на Ан-26.

Джерело: заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Костянтин Васюта, цитує "Суспільне"

Пряма мова: "У найближчі дні аеродром "Чугуїв" буде відкритий для навчання курсантів".

Деталі: Відповідний дозвіл університет отримав від командувача Військово-Повітряних Сил України.

Васюта також зазначив, що весь цей час аеродром був закритий лише для польотів курсантів, водночас для виконання бойових задач і бойової підготовки пілотів він працював.

Увесь цей час, незважаючи на відсутність доступу курсантів до польотів, вони продовжували відпрацьовування практичних навички.

"Курсанти 1-2 курсу продовжують навчання на легкомоторних літаках по всій Україні, курсанти випускного курсу продовжують на бойових літаках по всій території України у військових частинах Повітряних сил", – повідомив Васюта.

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