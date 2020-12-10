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Через два місяці після трагедії Чугуївський аеродром відновлює польоти курсантів

Четвер, 10 грудня 2020, 04:12

До кінця поточного тижня аеродром в Чугуєві, біля якого розбився літак із курсантами, відновить польоти на Ан-26.

Джерело: заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Костянтин Васюта, цитує "Суспільне"

Пряма мова: "У найближчі дні аеродром "Чугуїв" буде відкритий для навчання курсантів".

Деталі: Відповідний дозвіл університет отримав від командувача Військово-Повітряних Сил України.

Васюта також зазначив, що весь цей час аеродром був закритий лише для польотів курсантів, водночас для виконання бойових задач і бойової підготовки пілотів він працював. 

Увесь цей час, незважаючи на відсутність доступу курсантів до польотів, вони продовжували відпрацьовування практичних навички. 

"Курсанти 1-2 курсу продовжують навчання на легкомоторних літаках по всій Україні, курсанти випускного курсу продовжують на бойових літаках по всій території України у військових частинах Повітряних сил", –  повідомив Васюта.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Теми: авіаХарківська область
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