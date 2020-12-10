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Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов

Четверг, 10 декабря 2020, 04:12

До конца текущей недели аэродром в Чугуеве, возле которого разбился самолет с курсантами, возобновит полеты на Ан-26.

Источник: заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта, цитирует "Общественное"

Прямая речь: "В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов".

Детали: Соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

Васюта также отметил, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.

Все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработки практических навыки.

"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил", – сообщил Васюта.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Темы: авиаХарьковская область
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