Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов

До конца текущей недели аэродром в Чугуеве, возле которого разбился самолет с курсантами, возобновит полеты на Ан-26.

Источник: заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта, цитирует "Общественное"

Прямая речь: "В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов".

Детали: Соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

Васюта также отметил, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.

Все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработки практических навыки.

"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил", – сообщил Васюта.

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