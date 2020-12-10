Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов

Четверг, 10 декабря 2020, 05:12

До конца текущей недели аэродром в Чугуеве, возле которого разбился самолет с курсантами, возобновит полеты на Ан-26.

Источник: заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта, цитирует "Общественное"

Прямая речь: "В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов".

Детали: Соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

Васюта также отметил, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.

Все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработки практических навыки.

"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил", – сообщил Васюта.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Темы: авиаХарьковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке

Новости 9 декабря: усиленный карантин в январе, новые назначения на должности

Карантин в Украине продлили до 28 февраля, на 16 дней введут жесткий локдаун

Кабмин согласовал кандидата на главу Днепропетровщины, который уже был им

Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

НАБУ поймало чиновника Госгеокадастра на взятке, который предназначался главе ведомства

Все новости...
авиа
На Тернопольщине упал самолет, один человек погиб
Wizz Air возобновляет полеты из Киева, Харькова и Львова в 10 стран
В ноябре авиаперевозки составляли лишь 43% прошлогодних объемов
Последние новости
05:12
Через два месяца после трагедии Чугуевский аэродром возобновляет полеты курсантов
04:10
В США открыли дело против сына Байдена из-за налоговых преступлений
03:19
За время перемирия на Донбассе погибли 4 бойца – Украина в ОБСЕ
02:26
Беларусь запретила выезжать из страны через наземную границу
01:29
Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката
01:14
Обновлено ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке
01:05
В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
00:29
"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей
00:03
"Шахтер" выстоял в матче с "Интером" и будет играть в Лиге Европы
23:44
Pornhub после обвинений о насилии над детьми запретил загрузку видео
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!