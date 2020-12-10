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Из-за "балагана" на заседание по делу Шеремета суд пустит только СМИ

Четверг, 10 декабря 2020, 11:16
Из-за балагана на заседание по делу Шеремета суд пустит только СМИ

Шевченковский райсуд Киев 10 декабря в 14:00 проведет закрытое заседание в деле по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Шевченковский районный суд Киева в Facebook

Детали: Заседание суда будут транслировать онлайн, на него допустят журналистов.

В связи с карантином суд ограничил доступ на судебное заседание лиц, не являющихся участниками судебного процесса, кроме представителей СМИ, освещающих ход судебного разбирательства.

К тому же суд решил осуществлять уголовное производство "в закрытом судебном заседании в связи с необходимостью обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве".

Дословно: "На прошлом заседании 21 октября 2020 года во время оглашения постановления суда присяжных лица, изъявившие желание быть поручителями, и другие неизвестные лица, находившиеся в зале судебных заседаний, начали громко кричать, нецензурно и пренебрежительно высказываться в адрес суда присяжных, прокурора, вести себя агрессивно, нарушать порядок нахождения в суде и т.п.".

Этому предшествовало: 21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения всем трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом и снова надели электронный браслет, а Яне Дугарь оставили залог.

Нардепы, активисты, ветераны и волонтеры готовы были взять на поруки Антоненко.

После заседания у здания суда произошли столкновения.

Предыстория:

  • Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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Темы: Дело Шереметасуд
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