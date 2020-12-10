Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК

Антикорупційний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти законопроект, який повертає повноваження НАЗК, скасовані рішенням Конституційного суду.

Джерело: засідання комітету 10 грудня

Деталі: Йдеться про проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Проєкт закону передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, парламентарі підтримали законопроєкт №4471 про особливості складання протоколу щодо суддів.

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.

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