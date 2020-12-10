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Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК

Четвер, 10 грудня 2020, 15:32
Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК

Антикорупційний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти законопроект, який повертає повноваження НАЗК, скасовані рішенням Конституційного суду. 

Джерело: засідання комітету 10 грудня

Деталі: Йдеться про проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Проєкт закону передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, парламентарі підтримали законопроєкт №4471 про особливості складання протоколу щодо суддів.

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

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Передісторія: 

  • 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.

Українська правда
Теми: НАЗКВерховна РадасудКС
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