Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК
Антикорупційний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти законопроект, який повертає повноваження НАЗК, скасовані рішенням Конституційного суду.
Джерело: засідання комітету 10 грудня
Деталі: Йдеться про проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.
Проєкт закону передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, парламентарі підтримали законопроєкт №4471 про особливості складання протоколу щодо суддів.
Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.
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Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
- 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.