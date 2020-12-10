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Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК

Четверг, 10 декабря 2020, 16:32

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект, который возвращает полномочия НАПК, отмененные решением Конституционного суда.

Источник: заседание комитета 10 декабря

Детали: Речь идет о проект закона №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции", который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.

Проект закона предусматривает открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии на комитете поддержали законопроект №4471 об особенностях составления протокола в отношении судей.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу и в целом.

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Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.

Украинская правда
Темы: НАПКВерховная РадасудКС


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