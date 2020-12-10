Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект, который возвращает полномочия НАПК, отмененные решением Конституционного суда.

Источник: заседание комитета 10 декабря

Детали: Речь идет о проект закона №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции", который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.

Проект закона предусматривает открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии на комитете поддержали законопроект №4471 об особенностях составления протокола в отношении судей.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу и в целом.

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