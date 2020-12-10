Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК
Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект, который возвращает полномочия НАПК, отмененные решением Конституционного суда.
Источник: заседание комитета 10 декабря
Детали: Речь идет о проект закона №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции", который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.
Проект закона предусматривает открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, парламентарии на комитете поддержали законопроект №4471 об особенностях составления протокола в отношении судей.
Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу и в целом.
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Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".
- 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.