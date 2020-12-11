За планом "А": Україна в ТКГ бачить просування і анонсує зустріч "нормандських" радників 

Росія погодилася провести зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату", українська делегація у Тристоронній контактній групі вбачає повільне просування у взаємодії сторін,

Джерело: речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович на брифінгу 11 грудня

Пряма мова: "Якщо стисло підбивати підсумки паризької зустрічі, то ми можемо зазначити декілька тез. Ми в українській делегація у ТКГ кваліфікуємо те, що відбувається як дуже, дуже, дуже повільне, але просування.

Найголовніше досягнення для нас – те, що Росія все ще зберігає процес. І фактично ми можемо констатувати, що справи йдуть за планом "А", що формальних і неформальних підстав для переходу до плану "Б" поки що немає.

Нещодавно цього тижня вони (росіяни) підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників.

15-го у нас засідання ТКГ – останнє у цьому році, тим не менше воно є. І якщо навіть подивитися по справах у підгрупах, то можна сказати, що навіть у роботі по КПВВ – всі ці два листи з технічними умовами, які ми узгоджуємо постійно, – і там є просування.

На жаль, воно повільне. На жаль, воно найбільш повільне у найбільш болючому питанні: у звільненні взаємно утримуваних осіб. Але, тим не менш, "нормандський формат" і процес існує. Хоча він і просувається по міліметру, по краплі, але він, тим не менш, є".

Деталі: За словами Арестовича, Російська Федерація просуває два наративи, щоб Україна та ОБСЄ прийняли їх.

По-перше, РФ зневажає весь комплекс домовленостей, який був підписаний із літа 2014 року, а наполягає лише на комплексі заходів, який було підписано 12 лютого 2015 року. По-друге, РФ нав'язує постійний діалог із представниками так званих "ДНР" та "ЛНР", яких Арестович називає ТОРДЛОУ – "представники тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України".

Щодо паризьких домовленостей, то, за словами Арестовича, вони були виконані частково – "fifty-fifty". Найбільшим досягненням він вважає відносне дотримання "тиші" на Донбасі з 27 липня.

Цьому передувало: Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. 9 грудня джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, речник президента Росії Дмитро Пєсков також дав це зрозуміти.

9 грудня 2019 року у Парижі лідери "нормандської четвірки" мали тривалу зустріч та узгодили комюніке. Зокрема, сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" до кінця року. Також Україна і РФ розблокували перемовини щодо транзиту газу.

Тоді ж у Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч президентів України та РФ. Менш як пів години Зеленський і Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном. Щодо кордону вони не домовилися, але погодили новий обмін утримуваними особами.

Зеленський заявив, що йому цього замало, він хотів би вирішити більше проблем у "нормандському форматі".

Чому це важливо: Ключові кроки щодо вирішення конфлікту на сході України ухвалювалися саме лідерами країн "нормандського формату": України, Росії, Німеччини та Франції.

Російський президент Володимир Путін в останні роки президентства Петра Порошенка демонстративно не йшов із ним на контакт, але після зміни влади в Україні пішов назустріч Володимиру Зеленському: відбувся великий обмін політв’язнями, відбулася зустріч "нормандської четвірки" у Парижі і ще деякі рухи – але згодом прогрес зупинився.

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