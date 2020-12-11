По плану "А": Украина в ТКГ видит продвижение и анонсирует встречу "нормандских" советников

Россия согласилась провести встречу политических советников лидеров "нормандского формата", украинская делегация в Трехсторонний контактной группе видит медленное продвижение во взаимодействии сторон,

Источник: пресс-секретарь украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович на брифинге 11 декабря

Прямая речь: "Если кратко подводить итоги парижской встречи, то мы можем отметить несколько тезисов. Мы в украинском делегация в ТКГ квалифицируем происходящее как очень, очень, очень медленное, но продвижение.

Самое главное достижение для нас – то, что Россия все еще сохраняет процесс. И фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет.

Недавно на этой неделе они (россияне) подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников.

15-го у нас заседание ТКГ – последнее в этом году, тем не менее оно есть. И если даже посмотреть по делам в подгруппах, то можно сказать, что даже в работе по КПВВ – все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, – и там есть продвижение.

К сожалению, оно медленное. К сожалению, оно наиболее медленное в наиболее болезненном вопросе: в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Но, тем не менее, "нормандский формат" и процесс существует. Хотя он и продвигается по миллиметру, по капле, но он, тем не менее, есть".

Детали: По словам Арестовича, Российская Федерация продвигает два нарратива, чтобы Украина и ОБСЕ приняли их.

Во-первых, РФ пренебрегает всем комплексом договоренностей, который был подписан с лета 2014 года, а настаивает лишь на комплексе мероприятий, который был подписан 12 февраля 2015 года. Во-вторых, РФ навязывает постоянный диалог с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых Арестович называет ТОРДЛОУ - "представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Что касается парижских договоренностей, то, по словам Арестовича, они были выполнены частично – "fifty-fifty". Самым главным достижением он считает относительное соблюдение "тишины" на Донбассе с 27 июля.

Этому предшествовало: Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также дал это понять.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" имели длительную встречу и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировали переговоры по транзиту газа.

Тогда же в Елисейском дворце состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Менее получаса Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей. На счет границы они не договорились, но согласовали новый обмен удерживаемыми лицами.

Зеленский заявил, что ему этого мало, он хотел бы решить больше проблем в "нормандском формате".

Почему это важно: Ключевые шаги по решению конфликта на востоке Украины принимались именно лидерами стран "нормандского формата": Украины, России, Германии и Франции.

Российский президент Владимир Путин в последние годы президентства Петра Порошенко демонстративно не шел с ним на контакт, но после смены власти в Украине пошел навстречу Владимиру Зеленскому: состоялся большой обмен политзаключенными, состоялась встреча "нормандской четверки" в Париже и еще некоторые подвижки – но впоследствии прогресс остановился.

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