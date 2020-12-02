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Комітет відклав розгляд законів щодо конституційної кризи

Середа, 2 грудня 2020, 15:54
Комітет відклав розгляд законів щодо конституційної кризи
Фото УП

Комітет з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів, спрямованих на врегулювання конституційної кризи в Україні. 

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на засідання, член робочої групи Верховної Ради, яка мала напрацювати законопроєкти для врегулювання конституційної кризи, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря у Facebook

Пряма мова голови комітету, "слуги народу" Дениса Монастирського: "З усіх виступаючих я не побачив нікого з колег, хто б повністю підтримав даний законопроєкт. Тому я пропоную перенести обговорення на інший день. Наприклад, на завтра лише з одного питання".

Деталі: У порядку денному засідання комітету 2 грудня було два питання щодо врегулювання конституційної кризи. Це законопроєкти президента №4434 і робочої групи ВР №4441 щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Члени комітету 22 голосами "за" підтримали перенесення обговорення цих законопроєктів на 12:00 3 грудня.

Нардеп від ОПЗЖ Григорій Мамка поцікавився, чому розглядують лише 2 проєкти законів, якщо у Раді зареєстровані 10. Він наголошував на необхідності розглянути усі альтернативні законопроєкти.

Нардеп від "Голосу" Олександра Устінова підкреслила, що у законопроєктах мова йде про обмеження, а не позбавлення волі, а це є черговим обманом виборців, бо це не працює.  

Депутат від "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв заявив, що наразі питання лише – чи позбавляти волі, і що він з таким рішенням не погоджується. На думку Алєксєєва, єдиним компромісним рішенням робочої групи є включення до законопроекту санкції обмеження волі.  

Водночас Совгиря заявила, що президент раніше направив до парламенту лист із проханням не розглядати на засіданні комітету з питань правової політики 2 грудня його законопроєкт №4288.

Володимир Зеленський просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.

Совгиря нагадала, що законопроєкт №4288 передбачає, зокрема, припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення КС 27 жовтня.

Пізніше Совгиря повідомила, що комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності Конституційного суду, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.

Що було раніше: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков очікував, що питання виходу з конституційної кризи вдасться розглянути уже на першому пленарному тижні у грудні.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні мала напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду. 
  • 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Українська правда

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Теми: КСкомітетиВерховна Радазаконодавство
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