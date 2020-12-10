КС відреагував на рішення "Венеційки" та вимагає до себе поваги
Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.
Джерело: пресслужба Суду
Дослівно: "Конституційний суд з великою повагою ставиться до висновків Венеційської комісії.
Венеційська комісія зазначила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль КСУ як „охоронця" Конституції, і його рішення мають виконуватися.
У Висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного суду має поважатися і Верховна Рада повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції та застосовних міжнародних стандартів".
Що було раніше: Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".
Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті
Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим
Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
- Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
- 2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.
- Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.