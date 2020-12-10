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КС відреагував на рішення "Венеційки" та вимагає до себе поваги

Четвер, 10 грудня 2020, 19:36

Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

Джерело: пресслужба Суду

Дослівно: "Конституційний суд з великою повагою ставиться до висновків Венеційської комісії.

Венеційська комісія зазначила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль КСУ як „охоронця" Конституції, і його рішення мають виконуватися.

У Висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного суду має поважатися і Верховна Рада повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції та застосовних міжнародних стандартів".

Що було раніше: Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

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Передісторія:

Українська правда
Теми: КС


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