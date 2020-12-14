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Головні новини неділі і ночі: Джон Ле Карре помер, ліміт хворих на COVID-19 на добу – 35 тисяч 

Понеділок, 14 грудня 2020, 07:00

Про коронавірус

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що зараз українська система охорони здоров'я може витримати навантаження при виявленні до 32-35 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу.

Про Ле Карре

Видатний англійський письменник, автор шпигунських трилерів Джон Ле Карре (справжнє ім'я Девід Джон Мур Корнвел) помер у віці 89 років.

Ле Карре помер від пневмонії в ніч на неділю в госпіталі в Корнуеллі, на південному заході Великобританії, повідомила його сім'я, передає Радіо свобода.

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Теми: коронавірус
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