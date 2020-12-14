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Главные новости воскресенья и ночи: Джон Ле Карре умер, лимит больных COVID-19 в сутки – 35 000

Понедельник, 14 декабря 2020, 08:00

О коронавирусе

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что сейчас украинская система здравоохранения может выдержать нагрузку при обнаружении до 32-35 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.

О писателе

Выдающийся английский писатель, автор шпионских триллеров Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнвел) умер в возрасте 89 лет.

Ле Карре умер от пневмонии в ночь на воскресенье в госпитале в Корнуэлле на юго-западе Великобритании, сообщила его семья, передает Радио Свобода.

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Темы: коронавирус


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