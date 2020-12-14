Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів – НАЗК

Голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів, у зв’язку з цим він написав листи до генпрокурора та голови Верховного суду.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "Рішення Конституційного суду № 13-р/2020 позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення, якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними.

Незважаючи на це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення КС".

Деталі: У зв’язку з цим голова НАЗК у листах до гепрокурора Ірини Венедіктової та голови Верховного Суду Валентини Данішевської просить донести цю інформацію до суддів та прокурорів.

Новіков нагадав, що протоколи, складені посадовцями НАЗК є належними та допустимими доказами у судових справах.

У НАЗК пояснили, що наразі суди здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення за 130 протоколами НАЗК, складеними за статтями КУпАП: 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків), 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Серед цих протоколів 16 складені щодо нардепів, 11 – щодо високопосадовців (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, голови та заступника голови Держархбудінспекції).

У НАЗК підкреслили, що КС своїм рішенням не визнавав неконституційними норми закону "Про запобігання корупції", порушення яких є підставою для адміністративної відповідальності за вказаними статтями. Але, попри це, агентство зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з’ясування обставин правопорушення.

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