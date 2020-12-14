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Суды безосновательно закрывают дела о конфликте интересов – НАПК

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:35
Фото habr.com

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков заявил, что суды необоснованно закрывают дела о конфликте интересов, в связи с этим он написал письма генпрокурору и главе Верховного суда.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "Решение Конституционного суда № 13-р/2020 лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях, предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе.

Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КС".

Детали: В связи с этим глава НАПК в письмах к гепрокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской просит донести эту информацию до судей и прокуроров.

Новиков напомнил, что протоколы, составленные должностными лицами НАПК являются надлежащими и допустимыми доказательствами в судебных делах.

В НАПК объяснили, что сейчас суды рассматривают дела об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, составленным по статьям КУоАП: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков), 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Среди этих протоколов 16 составлены в отношении нардепов, 11 – в отношении чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Госархстройинспекции).

В НАПК подчеркнули, что КС своим решением не признавал неконституционными нормы закона "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям. Но, несмотря на это, агентство зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения.

Украинская правда
Темы: НАПККСсудкоррупция


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