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Суды безосновательно закрывают дела о конфликте интересов – НАПК

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:35
Суды безосновательно закрывают дела о конфликте интересов – НАПК
Фото habr.com

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков заявил, что суды необоснованно закрывают дела о конфликте интересов, в связи с этим он написал письма генпрокурору и главе Верховного суда.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "Решение Конституционного суда № 13-р/2020 лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях, предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе.

Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КС".

Детали: В связи с этим глава НАПК в письмах к гепрокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской просит донести эту информацию до судей и прокуроров.

Новиков напомнил, что протоколы, составленные должностными лицами НАПК являются надлежащими и допустимыми доказательствами в судебных делах.

В НАПК объяснили, что сейчас суды рассматривают дела об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, составленным по статьям КУоАП: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков), 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Среди этих протоколов 16 составлены в отношении нардепов, 11 – в отношении чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Госархстройинспекции).

В НАПК подчеркнули, что КС своим решением не признавал неконституционными нормы закона "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям. Но, несмотря на это, агентство зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения.

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Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.

Украинская правда

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Темы: НАПККСсудкоррупция
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