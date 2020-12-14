Кремль відреагував на звинувачення у другій спробі отруїти Навального

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи новину в ЗМІ про нібито другу спробу отруїти опозиційного політика Олексія Навального, назвав таке повідомлення словом "bullshit" (нісенітниця – ред.).

Джерело: пропагандиське видання RT

Пряма мова: "Все-таки Sunday Times – недільне чтиво таке в халаті. Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким англійським словом... є таке англійське слово bullshit. Ось це bullshit".

Деталі: Також повідомляється, що головний токсиколог Сибірського федерального округу і Омської області Олександр Сабаєв, коментуючи цю новину, заявив, що технічно доступу до Навальному в той час не було. Мовляв, щоб потрапити до нього, потрібно було "пройти потрійний кордон".

Що було раніше: Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти російського опозиціонера Олексія Навального перед його відльотом до Берліна.

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