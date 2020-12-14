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Кремль відреагував на звинувачення у другій спробі отруїти Навального

Понеділок, 14 грудня 2020, 11:39
Кремль відреагував на звинувачення у другій спробі отруїти Навального
Фото Газета.ру

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи новину в ЗМІ про нібито другу спробу отруїти опозиційного політика Олексія Навального, назвав таке повідомлення словом "bullshit" (нісенітниця – ред.).

Джерело: пропагандиське видання RT

Пряма мова: "Все-таки Sunday Times – недільне чтиво таке в халаті. Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким англійським словом... є таке англійське слово bullshit. Ось це bullshit".

Деталі: Також повідомляється, що головний токсиколог Сибірського федерального округу і Омської області Олександр Сабаєв, коментуючи цю новину, заявив, що технічно доступу до Навальному в той час не було. Мовляв, щоб потрапити до нього, потрібно було "пройти потрійний кордон".

Що було раніше: Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти російського опозиціонера Олексія Навального перед його відльотом до Берліна.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Президент РФ Володимир Путін нібито заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

 

Теми: РосіяНавальний
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