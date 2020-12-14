Кремль отреагировал на обвинение во второй попытке отравить Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость в СМИ о якобы второй попытке отравить оппозиционного политика Алексея Навального, назвал такое сообщение словом "bullshit" (чушь собачья – ред.).

Источник: пропагандистское издание RT

Прямая речь: "Всё-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким ёмким английским словом... есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit".

Детали: Также сообщается, что главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев, комментируя эту новость, заявил, что технически доступов к Навальному в то время не было. Мол, чтобы попасть к нему, нужно было "пройти тройной кордон".

Что было раньше: Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

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Предыстория: