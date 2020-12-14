Кремль отреагировал на обвинение во второй попытке отравить Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость в СМИ о якобы второй попытке отравить оппозиционного политика Алексея Навального, назвал такое сообщение словом "bullshit" (чушь собачья – ред.).
Источник: пропагандистское издание RT
Прямая речь: "Всё-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким ёмким английским словом... есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit".
Детали: Также сообщается, что главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев, комментируя эту новость, заявил, что технически доступов к Навальному в то время не было. Мол, чтобы попасть к нему, нужно было "пройти тройной кордон".
Что было раньше: Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин якобы отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.