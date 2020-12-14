У "Слузі народу" 7-місячне зволікання зі звітом про фінанси списали на карантин

Перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що його партія подасть фінансовий звіт за I квартал 2020 року до кінця карантину, але час не уточнив.

Джерело: Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді

Пряма мова: "Закон визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт, тому ми виберемо час, коли нам буде… коли ми будемо готові його здати – і ми його обов'язково здамо. Поки що ми закон не порушуємо.

Якийсь час це ще займе. Точно до кінця карантину, задовго до кінця карантину (здамо – ред.)".

Деталі: Точний час Корнієнко назвати не зміг і навіть помилився з датою, до якої продовжено карантин – "мінімум до 1 лютого, здається".

Кабінет міністрів поки продовжив карантин до кінця лютого наступного року.

Прихильна до партії "Європейська солідарність" організація "Комітет виборців України" повідомила, що партія "Слуга народу" єдина з парламентських партій досі не оприлюднила звіт про майно, доходи і витрати за І квартал 2020 року (січень-березень). Початково звіт мали подати не пізніше початку травня, але подання звітів перенесли до закінчення карантину через зміни до закону "Про політичні партії в Україні".

Звіти інших парламентських партій доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У партії "Слуга Народу" обіцяли вказати у фінансовому звіті витрати на проведення опитування "5 запитань від президента", що пройшло 25 жовтня, у IV кварталі цього року.

Корнієнко раніше говорив, що виконавець її замовлення компанія "Зе медіа" сформує кошторис постфактум, а партія оплатить її послуги не за державні гроші, а за кошти спонсорів, про які відзвітує НАЗК.

Однак поки що президентська партія не відзвітувала навіть за перший квартал року, не кажучи вже про четвертий.