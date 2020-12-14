Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У "Слузі народу" 7-місячне зволікання зі звітом про фінанси списали на карантин

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:22

Перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що його партія подасть фінансовий звіт за I квартал 2020 року до кінця карантину, але час не уточнив.

Джерело: Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді 

Пряма мова: "Закон визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт, тому ми виберемо час, коли нам  буде… коли ми будемо готові його здати – і ми його обов'язково здамо. Поки що ми закон не порушуємо. 

Якийсь час це ще займе. Точно до кінця карантину, задовго до кінця карантину (здамо – ред.)". 

Деталі: Точний час Корнієнко назвати не зміг і навіть помилився з датою, до якої продовжено карантин – "мінімум до 1 лютого, здається". 

Кабінет міністрів поки продовжив карантин до кінця лютого наступного року. 

Прихильна до партії "Європейська солідарність" організація "Комітет виборців України" повідомила, що партія "Слуга народу" єдина з парламентських партій досі не оприлюднила звіт про майно, доходи і витрати за І квартал 2020 року (січень-березень). Початково звіт мали подати не пізніше початку травня, але подання звітів перенесли до закінчення карантину через зміни до закону "Про політичні партії в Україні".

Звіти інших парламентських партій доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 

У партії "Слуга Народу" обіцяли вказати у фінансовому звіті витрати на проведення опитування "5 запитань від президента", що пройшло 25 жовтня, у IV кварталі цього року. 

Корнієнко раніше говорив, що виконавець її замовлення компанія "Зе медіа" сформує кошторис постфактум, а партія оплатить її послуги не за державні гроші, а за кошти спонсорів, про які відзвітує НАЗК.

Однак поки що президентська партія не відзвітувала навіть за перший квартал року, не кажучи вже про четвертий.

Олена Рощенко, УП
Теми: Слуга народугрошіОлександр Корнієнко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
Слуга народу
"Слуга народу" назвав коронавірус вигадкою
НАБУ веде розслідування щодо "слуги народу" Куницького
"Слуга народу" очолив облраду Харківщини: представник Кернеса сам знявся за день
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...