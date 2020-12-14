В "Слуге народа" 7-месячное затягивание с отчетом о финансах списали на карантин

Первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что его партия подаст финансовый отчет за I квартал 2020 года до конца карантина, но время не уточнил.

Источник: Корниенко на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь: "Закон определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет, поэтому мы выберем время, когда нам... когда мы будем готовы его сдать – и мы его обязательно сдадим. Пока мы закон не нарушаем.

Какое-то время это еще займет. Точно до конца карантина, задолго до конца карантина (сдадим – ред.)".

Детали: Точное время Корниенко назвать затруднился а также ошибся с датой, до которой продлен карантин – "минимум до 1 февраля, кажется".

Кабинет министров пока продлил карантин до конца февраля следующего года.

Близкая к партии "Европейская солидарность" организация "Комитет избирателей Украины" сообщила, что партия "Слуга народа" единственная из парламентских партий до сих пор не обнародовала отчет об имуществе, доходах и расходах за I квартал 2020 года (январь-март). Изначально отчет должны были подать не позднее начала мая, но подачу отчетов перенесли до окончания карантина из-за изменений в закон "О политических партиях в Украине".

Отчеты других парламентских партий доступны на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В партии "Слуга народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение опроса "5 вопросов от президента", прошедшего 25 октября, в IV квартале этого года.

Корниенко ранее говорил, что исполнитель ее заказа компания "Зе медиа" сформирует смету постфактум, а партия оплатит ее услуги не за государственные деньги, а за средства спонсоров, о которых отчитается НАПК.

Однако пока президентская партия не отчиталась даже за первый квартал года, не говоря уже о четвертом.