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У Білорусі силовики затримали майже всіх учасників Маршу мудрості

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:05
Фото TUT.BY

Силовики розігнали "Марш мудрості" у білоруському Мінську – вони оточили і затримували учасників.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 14 грудня в Мінську близько сотні людей похилого віку зібралися біля Червоного костьолу на площі Незалежності на свій 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.

Люди прийшли з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали проводити акцію на площі, водили хоровод навколо ялинки і кричали "Йди!", "Живе Білорусь!"

Незабаром на площу Незалежності прибули силовики, вони вимагали від людей розійтися.

Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.

Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали і забрали в автобуси.

Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".

Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики у чорному. 

 
Фото Белсат 

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Теми: Білорусьакціїарешт


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