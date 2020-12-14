У Білорусі силовики затримали майже всіх учасників Маршу мудрості

Силовики розігнали "Марш мудрості" у білоруському Мінську – вони оточили і затримували учасників.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 14 грудня в Мінську близько сотні людей похилого віку зібралися біля Червоного костьолу на площі Незалежності на свій 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.

Люди прийшли з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали проводити акцію на площі, водили хоровод навколо ялинки і кричали "Йди!", "Живе Білорусь!"

Незабаром на площу Незалежності прибули силовики, вони вимагали від людей розійтися.

На плошчы Незалежнасьці засталіся толькі сілавікі — удзельнікаў «маршу мудрасьці» затрымалі



Пасьля завяршэньня затрыманьняў адкрылі ўваход на станцыю мэтро «Плошча Леніна».



Як піша @majakrainabelarus затрымалі ўсіх, каго маглі, а адпусьцілі толькі Яна Грыба і Ніну Багінскую pic.twitter.com/w2lDl2KHK1 — Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020

Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.

Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали і забрали в автобуси.

Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".

Невялікая група пэнсіянэраў сабралася каля чыгуначнага вакзалу і пакінула там вось такую інсталяцыю



Фота: @kyky_org pic.twitter.com/LVSP3oH3uE — Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020

Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики у чорному.

Фото Белсат

Передісторія: