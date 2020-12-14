У Білорусі силовики затримали майже всіх учасників Маршу мудрості
Силовики розігнали "Марш мудрості" у білоруському Мінську – вони оточили і затримували учасників.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: 14 грудня в Мінську близько сотні людей похилого віку зібралися біля Червоного костьолу на площі Незалежності на свій 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.
Люди прийшли з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали проводити акцію на площі, водили хоровод навколо ялинки і кричали "Йди!", "Живе Білорусь!"
Незабаром на площу Незалежності прибули силовики, вони вимагали від людей розійтися.
На плошчы Незалежнасьці засталіся толькі сілавікі — удзельнікаў «маршу мудрасьці» затрымалі— Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020
Пасьля завяршэньня затрыманьняў адкрылі ўваход на станцыю мэтро «Плошча Леніна».
Як піша @majakrainabelarus затрымалі ўсіх, каго маглі, а адпусьцілі толькі Яна Грыба і Ніну Багінскую pic.twitter.com/w2lDl2KHK1
Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.
Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали і забрали в автобуси.
Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".
Невялікая група пэнсіянэраў сабралася каля чыгуначнага вакзалу і пакінула там вось такую інсталяцыю— Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020
Фота: @kyky_org pic.twitter.com/LVSP3oH3uE
Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики у чорному.
Передісторія:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.
- Через 4 місяці після фальсифікованих виборів Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів.
- 13 грудня у Мінську під час акцій протесту затримали більше 300 осіб.