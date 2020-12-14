В Беларуси силовики задержали почти всех участников Марша мудрости

Силовики разогнали "Марш мудрости" в белорусском Минске – они окружили и задерживали участников.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 14 декабря в Минске около сотни людей пожилого возраста собрались возле Красного костела на площади Независимости на свой 11-й марш протеста против насилия и беззакония. ​

Люди пришли с национальными флагами. Проспект Независимости был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали "Уходи!", "Жыве Беларусь!"

Вскоре на площадь Независимости прибыли силовики, они требовали от людей разойтись.

На плошчы Незалежнасьці засталіся толькі сілавікі — удзельнікаў «маршу мудрасьці» затрымалі



Пасьля завяршэньня затрыманьняў адкрылі ўваход на станцыю мэтро «Плошча Леніна».



Як піша @majakrainabelarus затрымалі ўсіх, каго маглі, а адпусьцілі толькі Яна Грыба і Ніну Багінскую pic.twitter.com/w2lDl2KHK1 — Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020

Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

После этого площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали и забрали в автобусы.

После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".

Невялікая група пэнсіянэраў сабралася каля чыгуначнага вакзалу і пакінула там вось такую інсталяцыю



Фота: @kyky_org pic.twitter.com/LVSP3oH3uE — Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020

Вокруг елки на площади Независимости остались только силовики в черном.

Фото БЕлсат

Предыстория: