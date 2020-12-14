В Беларуси силовики задержали почти всех участников Марша мудрости
Силовики разогнали "Марш мудрости" в белорусском Минске – они окружили и задерживали участников.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: 14 декабря в Минске около сотни людей пожилого возраста собрались возле Красного костела на площади Независимости на свой 11-й марш протеста против насилия и беззакония.
Люди пришли с национальными флагами. Проспект Независимости был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали "Уходи!", "Жыве Беларусь!"
Вскоре на площадь Независимости прибыли силовики, они требовали от людей разойтись.
На плошчы Незалежнасьці засталіся толькі сілавікі — удзельнікаў «маршу мудрасьці» затрымалі— Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020
Пасьля завяршэньня затрыманьняў адкрылі ўваход на станцыю мэтро «Плошча Леніна».
Як піша @majakrainabelarus затрымалі ўсіх, каго маглі, а адпусьцілі толькі Яна Грыба і Ніну Багінскую pic.twitter.com/w2lDl2KHK1
Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.
После этого площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали и забрали в автобусы.
После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".
Невялікая група пэнсіянэраў сабралася каля чыгуначнага вакзалу і пакінула там вось такую інсталяцыю— Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020
Фота: @kyky_org pic.twitter.com/LVSP3oH3uE
Вокруг елки на площади Независимости остались только силовики в черном.
Предыстория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
- Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.
- 13 декабря в Минске в ходе акций протеста задержали более 300 человек.