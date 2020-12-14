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В Беларуси силовики задержали почти всех участников Марша мудрости

Понедельник, 14 декабря 2020, 15:05
В Беларуси силовики задержали почти всех участников Марша мудрости
Фото TUT.BY

Силовики разогнали "Марш мудрости" в белорусском Минске – они окружили и задерживали участников.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 14 декабря в Минске около сотни людей пожилого возраста собрались возле Красного костела на площади Независимости на свой 11-й марш протеста против насилия и беззакония. ​

Люди пришли с национальными флагами. Проспект Независимости был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали "Уходи!", "Жыве Беларусь!" 

Вскоре на площадь Независимости прибыли силовики, они требовали от людей разойтись.

Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

После этого площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали и забрали в автобусы.

После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".

Вокруг елки на площади Независимости остались только силовики в черном. 

 
Фото БЕлсат

Предыстория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.
  • 13 декабря в Минске в ходе акций протеста задержали более 300 человек.

Темы: Беларусьакцииарест
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