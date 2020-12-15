Рада установила, как фиксировать админнарушения судей КС
Верховная Рада приняла в целом законопроект, определяющий особенности составления админпротокола о нарушении судей в том числе и судей КС.
Источник: Заседание ВР во вторник
Детали: За соответствующий проект проголосовали 321 депутат.
В пояснительной записке указывается, что внесяться изменения в Кодекс об административных правонарушениях "относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда".
Дословно: "В частности, проектом определяются субъекты уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, определяется порядок вручения протокола, а также устанавливаются особенности предоставления объяснений в протокол судьями, судьями Конституционного Суда Украины и другие особенности".
Что этому предшествовало: Верховная Рада во вторник поддержала в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.
Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию
Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд призналнеконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестраэлектронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судейКС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".
- 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.