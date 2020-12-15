Рада установила, как фиксировать админнарушения судей КС

Верховная Рада приняла в целом законопроект, определяющий особенности составления админпротокола о нарушении судей в том числе и судей КС.

Источник: Заседание ВР во вторник

Детали: За соответствующий проект проголосовали 321 депутат.

В пояснительной записке указывается, что внесяться изменения в Кодекс об административных правонарушениях "относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда".

Дословно: "В частности, проектом определяются субъекты уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, определяется порядок вручения протокола, а также устанавливаются особенности предоставления объяснений в протокол судьями, судьями Конституционного Суда Украины и другие особенности".

Что этому предшествовало: Верховная Рада во вторник поддержала в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

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