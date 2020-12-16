Вбивство 5-річного хлопчика: хворому на COVID підозрюваному таки продовжили арешт

В останній день запобіжного заходу обвинуваченому Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, змогли продовжити арешт ще на два місяці.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "16 листопада спливав строк запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві з необережності 5-річного хлопчика. Прокурори три дні боролись за залишення експоліцейського під вартою. Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати – запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року".

Деталі: Венедіктова розповіла про складнощі у цій справі. Минулого тижня Приходька шпиталізували через COVID. Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а зранку понеділка оцінити його стан було неможливо – підозрюваний не давав провести огляд.

Його все ж доставили до суду конвоєм, проте засідання перервали через стан здоров’я Приходька. Лікар констатував підвищені температуру та тиск і не допустив до суду. Прокурор просив відкласти засідання на 15 грудня, а не на 16 – останній день дії запобіжного заходу. Суд відмовив у задоволенні клопотання.

Проте, як зазначає Венедіктова, "попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою". Він перебуватиме у спецпалаті, а після виписки повернеться до слідчого ізолятора.

Що було раніше: 14 грудня повідомлялося, що у Приходька діагностували COVID, тому продовження йому арешту було під загрозою.

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