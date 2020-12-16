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Вбивство 5-річного хлопчика: хворому на COVID підозрюваному таки продовжили арешт

Середа, 16 грудня 2020, 17:56
Вбивство 5-річного хлопчика: хворому на COVID підозрюваному таки продовжили арешт

В останній день запобіжного заходу обвинуваченому Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, змогли продовжити арешт ще на два місяці.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "16 листопада спливав строк запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві з необережності 5-річного хлопчика. Прокурори три дні боролись за залишення експоліцейського під вартою. Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати – запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року".

Деталі: Венедіктова розповіла про складнощі у цій справі. Минулого тижня Приходька шпиталізували через COVID.  Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а зранку понеділка оцінити його стан було неможливо – підозрюваний не давав провести огляд.

Його все ж доставили до суду конвоєм, проте засідання перервали через стан здоров’я Приходька. Лікар констатував підвищені температуру та тиск і не допустив до суду. Прокурор просив відкласти засідання на 15 грудня, а не на 16 – останній день дії запобіжного заходу. Суд відмовив у задоволенні клопотання.

Проте, як зазначає Венедіктова, "попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою". Він перебуватиме у спецпалаті, а після виписки повернеться до слідчого ізолятора.

Що було раніше: 14 грудня повідомлялося, що у Приходька діагностували COVID, тому продовження йому арешту було під загрозою.

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Передісторія:

  • 3 червня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов померу Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру"в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб". Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровцяі Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
  • Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозруу справі. 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри). Пізніше двоє обвинувачених вийшли під заставу із СІЗО.

Українська правда
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