На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів
П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:37
Столичні комунальники виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту.
Джерело: офіційний портал міськвлади Києва
Деталі: Імовірна причина пошкодження – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.
Нині ділянка огороджена.
Зазначається, що всі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть.
Передісторія:
- Пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами відкрили у Києві до дня міста – 25 травня 2019 року.
- Вже 26 травня 2019 року на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- У липні 2019 року на новому пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло перильних огороджень.
- Кличка також звинувачували, що проект моста украли, що його вартість була завищена, а роботи виконані неякісно, через що скло на мосту тріснуло вже на другий день після відкриття.
Українська правда