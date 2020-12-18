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На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:37
ілюстративне фото

Столичні комунальники виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту.

Джерело: офіційний портал міськвлади Києва

Деталі: Імовірна причина пошкодження – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.

Нині ділянка огороджена.

Зазначається, що всі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть.

Передісторія:

  • Пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами відкрили у Києві до дня міста – 25 травня 2019 року.
  • Вже 26 травня 2019 року на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • У липні 2019 року на новому пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло перильних огороджень.
  • Кличка також звинувачували, що проект моста украли, що його вартість була завищена, а роботи виконані неякісно, через що скло на мосту тріснуло вже на другий день після відкриття.

Українська правда
Теми: Київ


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