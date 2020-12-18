На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло: підозрюють вандалів

Столичні комунальники виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту.

Джерело: офіційний портал міськвлади Києва

Деталі: Імовірна причина пошкодження – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду.

Нині ділянка огороджена.

Зазначається, що всі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть.

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