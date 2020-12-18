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На пешеходном "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандалов

Пятница, 18 декабря 2020, 16:37
На пешеходном мосту Кличко снова треснуло стекло: подозревают вандалов
иллюстративное фото

Столичные коммунальщики обнаружили повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту.

Источник: официальный портал горвласти Киева

Детали: Вероятная причина повреждения - вандализм. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения. Участок огражден.

Отмечается, что все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут.

Предыстория:

  • Пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами открыли в Киеве ко Дню города – 25 мая 2019 года.
  • Уже 26 мая 2019 года на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент.
  • В июле 2019 года на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло стекло перильных ограждений.
  • Кличко также обвиняли, что проект моста украли, что его стоимость была завышена, а работы выполнены некачественно, из-за чего стекло на мосту треснуло уже на второй день после открытия.

Украинская правда
Темы: Киев
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