На пешеходном "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандалов

Столичные коммунальщики обнаружили повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту.

Источник: официальный портал горвласти Киева

Детали: Вероятная причина повреждения - вандализм. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения. Участок огражден.

Отмечается, что все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут.

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