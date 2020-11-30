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Разумков розповів, коли Рада візьметься за вихід з конституційної кризи

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:29
Фото з сайту ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що питання виходу з конституційної кризи, вдасться розглянути уже на цьому пленарному тижні.

Джерело: Разумков на погоджувальній раді 30 грудня 

Пряма мова: "Ви знаєте, що наприкінці минулого тижня Володимиром Зеленським був внесений законопроєкт щодо фактично відновлення у відповідності до рішення Конституційного суду статті 366-1 щодо відповідальності за недекларування чи внесення недостовірних відомостей до декларацій.

Була досягнута домовленість, що сьогодні законопроєкт робочої групи ВР також вже відкритий для підписання.

А далі на базі цих двох законопроєктів ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, враховуючи всі позитивні аспекти, які відображені, як в законопроєкті президентському, такі і в тому, що напрацювала робоча група. І якщо все буде добре, то вже цього тижня ми змажемо це питання розглянути та швидко вийти на результат".

Деталі: За словами Разумкова, до такого рішення дійшли на нараді 28 листопада, яка проходила за участі керівників фракцій, прем’єра та керівництва Офісу президента, і на ранковій нараді 30 листопада.

Він висловив сподівання, що всі депутатські фракції та групи зацікавлені у подоланні конституційної кризи.

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні мала напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду. 
  • 27 листопвала у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Ірина Балачук, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаКСзаконодавство


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