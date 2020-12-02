Порушення прав людини: судитимуть 5 правоохоронців Кагарлицького відділення поліції
Прокурорами Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 поліцейських у справі про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.
Джерело: пресслужба ОГП
Деталі: Слідством встановлено, що вони для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Зокрема задокументовано, що у січні 2020 року троє поліцейських, аби отримати зізнання, били двох людей, вивозили у багажнику авто за місто, били електричним шокером, а потім прикували до батареї.
Також за іншим фактом, у травні 2020 року заради зізнання руками й ногами били постраждалого.
Окрім того, у травні стався інцидент з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.
В Офісі зазначають, що керівник відділення про все це знав.
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Нагадаємо:
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештувавна два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.