У Білорусі знову затримання: в Мінську схопили кількох мітингарів
Неділя, 20 грудня 2020, 13:40
Кількох людей затримали на несанкціонованих акціях протесту в Мінську.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційного представника ГУВС Мінміськвиконкому Наталію Ганусевич
Пряма мова: "Кількох людей затримали сьогодні за участь у несанкціонованих масових заходах".
Деталі: 20 грудня у Білорусі проходять чергові акції протесту, у Мінськ традиційно стягнули багато спецтехніки силовиків.
Водночас, повідомляється, що поки у Мінську не відключали мобільний інтернет і не закривали станції метро.
Передісторія:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.
- Через 4 місяці після фальсифікованих виборів Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів.
- 13 грудня у Мінську під час акцій протесту затримали більше 300 осіб.