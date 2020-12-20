У Білорусі знову затримання: в Мінську схопили кількох мітингарів

Кількох людей затримали на несанкціонованих акціях протесту в Мінську.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційного представника ГУВС Мінміськвиконкому Наталію Ганусевич

Пряма мова: "Кількох людей затримали сьогодні за участь у несанкціонованих масових заходах".

Деталі: 20 грудня у Білорусі проходять чергові акції протесту, у Мінськ традиційно стягнули багато спецтехніки силовиків.

Водночас, повідомляється, що поки у Мінську не відключали мобільний інтернет і не закривали станції метро.

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