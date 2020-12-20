В Беларуси снова задержания: в Минске схватили нескольких митингующих

Несколько человек задержали на несанкционированных акциях протеста в Минске.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич

Прямая речь: "Несколько человек задержали сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Детали: 20 декабря в Беларуси проходят очередные акции протеста, в Минск традиционно стянули много спецтехники силовиков.

В то же время, сообщается, что пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

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