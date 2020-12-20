В Беларуси снова задержания: в Минске схватили нескольких митингующих
Воскресенье, 20 декабря 2020, 13:40
Несколько человек задержали на несанкционированных акциях протеста в Минске.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич
Прямая речь: "Несколько человек задержали сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".
Детали: 20 декабря в Беларуси проходят очередные акции протеста, в Минск традиционно стянули много спецтехники силовиков.
В то же время, сообщается, что пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.
Предыстория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
- Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.
- 13 декабря в Минске в ходе акций протеста задержали более 300 человек.