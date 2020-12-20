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В Беларуси снова задержания: в Минске схватили нескольких митингующих

Воскресенье, 20 декабря 2020, 13:40

Несколько человек задержали на несанкционированных акциях протеста в Минске.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич

Прямая речь: "Несколько человек задержали сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Детали: 20 декабря в Беларуси проходят очередные акции протеста, в Минск традиционно стянули много спецтехники силовиков.

В то же время, сообщается, что пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

Предыстория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.
  • 13 декабря в Минске в ходе акций протеста задержали более 300 человек.

Темы: Беларусьакции


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