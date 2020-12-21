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Воскресные протесты в Беларуси отметились задержанием около 150 человек

Понедельник, 21 декабря 2020, 01:47

По информации правозащитников, во время традиционных протестов в Беларуси 20 декабря силовики задержали более 150 человек.

Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: Сейчас количество задержанных составляет 152 человека. Больше всего силовики схватили участников акций в столице страны. Кроме того, такие же действия милиции были в Солигорске, Новополоцке, Смиловичах, Витебске и Гродно.

 
Фото: onliner.by

В это воскресенье белорусы вышли на "Марш народного трибунала". В частности, минчане собирались во дворах и шли колоннами по жилым кварталам. Также известно об одиночные пикеты.

Пикет на площади Победы
Пикет на площади Победы
Фото: Радио Свобода

Напомним:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитинги
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