Воскресные протесты в Беларуси отметились задержанием около 150 человек
Понедельник, 21 декабря 2020, 02:47
По информации правозащитников, во время традиционных протестов в Беларуси 20 декабря силовики задержали более 150 человек.
Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радио Свобода"
Детали: Сейчас количество задержанных составляет 152 человека. Больше всего силовики схватили участников акций в столице страны. Кроме того, такие же действия милиции были в Солигорске, Новополоцке, Смиловичах, Витебске и Гродно.
В это воскресенье белорусы вышли на "Марш народного трибунала". В частности, минчане собирались во дворах и шли колоннами по жилым кварталам. Также известно об одиночные пикеты.
Напомним:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
- Через 4 месяца после фальсифицированных выборов Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.
Украинская правда