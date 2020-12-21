Воскресные протесты в Беларуси отметились задержанием около 150 человек

По информации правозащитников, во время традиционных протестов в Беларуси 20 декабря силовики задержали более 150 человек.

Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: Сейчас количество задержанных составляет 152 человека. Больше всего силовики схватили участников акций в столице страны. Кроме того, такие же действия милиции были в Солигорске, Новополоцке, Смиловичах, Витебске и Гродно.

Фото: onliner.by

В это воскресенье белорусы вышли на "Марш народного трибунала". В частности, минчане собирались во дворах и шли колоннами по жилым кварталам. Также известно об одиночные пикеты.

Пикет на площади Победы Фото: Радио Свобода

Напомним: