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Путін про Навального: Якби хотіли труїти, довели б до кінця. Кому він потрібен

Четвер, 17 грудня 2020, 12:35
РИА "Новости"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування про можливу причетність співробітників ФСБ РФ до отруєння Олексія Навального, заявивши, що опозиціонер користується підтримкою спецслужб США.

Джерело: Путін під час великої пресконференції 17 грудня

Деталі: Путін не вимовляв прізвище Навального, обмежившись "пацієнтом берлінської клініки". Розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння він назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Пряма мова: "Цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США. Це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен. Якби вже хотіли, то напевно довели б до кінця.

А так його дружина до мене звернулася, і я в тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини".

Теми: ПутінНавальний


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