Путін про Навального: Якби хотіли труїти, довели б до кінця. Кому він потрібен

Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування про можливу причетність співробітників ФСБ РФ до отруєння Олексія Навального, заявивши, що опозиціонер користується підтримкою спецслужб США.

Джерело: Путін під час великої пресконференції 17 грудня

Деталі: Путін не вимовляв прізвище Навального, обмежившись "пацієнтом берлінської клініки". Розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння він назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Пряма мова: "Цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США. Це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен. Якби вже хотіли, то напевно довели б до кінця.

А так його дружина до мене звернулася, і я в тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини".

Що було раніше: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії.

Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти Навального перед його відльотом до Берліна.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія: