Путін про Навального: Якби хотіли труїти, довели б до кінця. Кому він потрібен
Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування про можливу причетність співробітників ФСБ РФ до отруєння Олексія Навального, заявивши, що опозиціонер користується підтримкою спецслужб США.
Джерело: Путін під час великої пресконференції 17 грудня
Деталі: Путін не вимовляв прізвище Навального, обмежившись "пацієнтом берлінської клініки". Розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння він назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
Пряма мова: "Цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США. Це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен. Якби вже хотіли, то напевно довели б до кінця.
А так його дружина до мене звернулася, і я в тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини".
Що було раніше: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії.
Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти Навального перед його відльотом до Берліна.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Президент РФ Володимир Путін заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.