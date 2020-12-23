У Харкові хотіли залучити військових до прощання з Кернесом, але наказ скасували

У Харкові військові Харківського гарнізону репетирували церемонію прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, проте пізніше наказ про їх залучення скасували.

Джерело: повідомлення Харківського національного університету ім. Івана Кожедуба

Деталі: В університеті повідомили, що в офіційній церемонії мають брати участь військові, якщо на ній будуть перебувати перших осіб держави.

Дослівно: "Згідно положень Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України, а саме розділу 82 "Віддання військових почестей під час поховання", почесний ескорт відряджається в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем’єр-міністр України.

За попередньою інформацією, на церемонії прощання та похованні передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько п’ятдесяти військовослужбовців.

Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано".

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія: