Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Харкові хотіли залучити військових до прощання з Кернесом, але наказ скасували

Середа, 23 грудня 2020, 02:04

У Харкові військові Харківського гарнізону репетирували церемонію прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, проте пізніше наказ про їх залучення скасували.

Джерело: повідомлення Харківського національного університету ім. Івана Кожедуба

Деталі: В університеті повідомили, що в офіційній церемонії мають брати участь військові, якщо на ній будуть перебувати перших осіб держави.

Дослівно: "Згідно положень Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України, а саме розділу 82 "Віддання військових почестей під час поховання", почесний ескорт відряджається в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем’єр-міністр України.

За попередньою інформацією, на церемонії прощання та похованні передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько п’ятдесяти військовослужбовців.

Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано".

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літакоміз Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • 23 грудня у Харкові повинно відбутися прощання із Кернесом.

Теми: ХарківКернес


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова

Зеленський попросив Макрона допомогти із вакциною проти COVID-19

Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

На мера Броварів напали і пограбували

Усі новини...
Харків
"Наколочки, гоп татуировочки": курсантки МВС у Харкові затанцювали під російський шансон
У Харкові оголосили жалобу
У Зеленського відреагували на смерть Кернеса: "Ставлення до нього не було однозначним"
Останні новини
04:18
Міністри на чолі з Ткаченком провели "Борщ-батл" і визначили найсмачніший
03:49
В Держдепі США кажуть, що Україна пообіцяла зняти усе обладнання Huawei з МЗС
03:25
Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова
02:32
Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку
02:04
У Харкові хотіли залучити військових до прощання з Кернесом, але наказ скасували
01:38
Батько загиблого військового каже, що суд зобов'язав відкрити справу проти Зеленського
01:26
В Ізраїлі розпустився парламент. Країну чекають четверті вибори за два роки
00:29
Зеленський попросив Макрона допомогти із вакциною проти COVID-19
23:53
Колумбія вислала підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів
23:30
Президент Румунії висунув колишнього банкіра Флоріна Кицу на посаду прем’єра
Усі новини...