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В Харькове хотели привлечь военных к прощанию с Кернесом, но приказ отменили

Среда, 23 декабря 2020, 01:04
В Харькове хотели привлечь военных к прощанию с Кернесом, но приказ отменили

В Харькове военные Харьковского гарнизона репетировали церемонию прощания с городским головой Геннадием Кернесом, однако позже приказ об их привлечении отменили.

Источник: сообщение Харьковского национального университета им. Ивана Кожедуба

Детали: В университете сообщили, что в официальной церемонии должны принимать участие военные, если на ней будут находиться первые лица государства.

Дословно: "Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины, а именно раздела 82 "Предание воинских почестей при погребении", почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины и Премьер-министр Украины.

По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих.

Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен".

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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • 23 декабря в Харькове должно состояться прощание с Кернесом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковКернес
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