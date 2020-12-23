В Харькове хотели привлечь военных к прощанию с Кернесом, но приказ отменили
В Харькове военные Харьковского гарнизона репетировали церемонию прощания с городским головой Геннадием Кернесом, однако позже приказ об их привлечении отменили.
Источник: сообщение Харьковского национального университета им. Ивана Кожедуба
Детали: В университете сообщили, что в официальной церемонии должны принимать участие военные, если на ней будут находиться первые лица государства.
Дословно: "Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины, а именно раздела 82 "Предание воинских почестей при погребении", почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины и Премьер-министр Украины.
По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих.
Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен".
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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса
Предыстория:
- Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
- В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
- 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
- 23 декабря в Харькове должно состояться прощание с Кернесом.