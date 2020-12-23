Росія оголосила українця Марківа у міжнародний розшук

Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив українському нацгвардейцу Віталію Марківу звинувачення в причетності до вбивства російського громадянина Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року та оголосив його в міжнародний розшук.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Дослівно: "З урахуванням показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи винесено постанову про пред'явлення обвинувачення Марківу у скоєнні злочину, передбаченого п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Марків оголошений у міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом відносно нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту".

Деталі: Попри виправдальний вирок Міланського апеляційного суду у справі про вбивство Роккеллі, СК РФ наполягає на вині Марківа у двох смертях під Слов'янськом на початку конфлікту, спровокованого самою Росією.

За версією росіян, Марків 24 травня 2014 року перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу Слов'янська і передав командуванню Збройних Сил України "для нанесення артилерійського удару" координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона, які "прибули для фотозйомки наслідків збройного конфлікту і слідували в напрямку залізничного переїзду смт. Андріївка".

Як стверджує СК РФ, Марків "здійснив у зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися", а в результаті "спровокованого Марківим артилерійського удару" Роккеллі та його перекладач Миронов загинули, а Рогуелон отримав поранення.

Передісторія: