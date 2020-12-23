Росія оголосила українця Марківа у міжнародний розшук
Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив українському нацгвардейцу Віталію Марківу звинувачення в причетності до вбивства російського громадянина Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року та оголосив його в міжнародний розшук.
Джерело: Слідчий комітет РФ
Дослівно: "З урахуванням показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи винесено постанову про пред'явлення обвинувачення Марківу у скоєнні злочину, передбаченого п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Марків оголошений у міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом відносно нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту".
Деталі: Попри виправдальний вирок Міланського апеляційного суду у справі про вбивство Роккеллі, СК РФ наполягає на вині Марківа у двох смертях під Слов'янськом на початку конфлікту, спровокованого самою Росією.
За версією росіян, Марків 24 травня 2014 року перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу Слов'янська і передав командуванню Збройних Сил України "для нанесення артилерійського удару" координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона, які "прибули для фотозйомки наслідків збройного конфлікту і слідували в напрямку залізничного переїзду смт. Андріївка".
Як стверджує СК РФ, Марків "здійснив у зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися", а в результаті "спровокованого Марківим артилерійського удару" Роккеллі та його перекладач Миронов загинули, а Рогуелон отримав поранення.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Нацгвардії України Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера з Італії Андреа Рокеллі в м Слов'янськ у травні 2014 року.
- Оскільки Марків має громадянство Італії, суд італійського міста Павія судив його і визнав винним у смерті Раккелі, засудивши його до 24 років в'язниці.
- Українські правоохоронці надали докази невинуватості нацгвардейца Віталія Марківа в загибелі італійського фотокореспондента і російського перекладача.
- 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд повністю виправдав Віталія Марківа – і той повернувся в Україну.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.