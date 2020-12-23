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Россия объявила украинца Маркива в международный розыск

Среда, 23 декабря 2020, 11:50
Россия объявила украинца Маркива в международный розыск

Следственный комитет Российской Федерации предъявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в причатсности к убийству российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года и объявил его в международный розыск.

Источник: Следственный комитет РФ

Дословно: "С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.  

Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Детали: Несмотря на оправдательный приговор Миланского апелляционного суда по делу об убийстве Роккелли, СК РФ настаивает на вине Маркива в двух смертях под Славянском в начале конфликта, спровоцированного самой Россией.

По версии россиян, Маркив 24 мая 2014 года находился на позиции в районе горы Карачун близ Славянска и передал командованию Вооруженных Сил Украины "для нанесения артиллерийского удара" координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона, которые "прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт. Андреевка". 

Как утверждает СК РФ, Маркив "произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться", а в результате "спровоцированного Маркивым артиллерийского удара" Роккелли и его переводчик Миронов погибли, а Рогуелон получил ранения.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера из Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Так как Маркив имеет гражданство Италии, суд итальянского города Павия судил его и признал виновным в смерти Раккели, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
  • Украинские правоохранители представили доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотокорреспондента и российского переводчика. 
  • 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд полностью оправдал Виталия Маркива – и тот вернулся в Украину.
  • 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива в деле об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНацгвардияДонбассвойна
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