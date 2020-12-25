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Зеленський про КС: діти Януковича, племінники Порошенка, родичі Тимошенко

П'ятниця, 25 грудня 2020, 09:00
Зеленський про КС: діти Януковича, племінники Порошенка, родичі Тимошенко

Президент Володимир Зеленський вважає, що Олександр Тупицький не може бути головою Конституційного Суду, а зараз КС є державно-приватним партнерством.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок".

Деталі: Зеленський зазначив, що дуже сподівається на переформатування КС у 2021 році.

За його словами, дуже багато років в Україні працює "державно-приватне партнерство" – Конституційний Суд.

Пряма мова: "Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто КС не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким. Багато років на них, цих акціонерів КС, впливають гравці – як з бізнесу, так і з політики".

"Склад КС нам з вами зрозумілий – це як "діти" Віктора Януковича, так і "племінники" Петра Порошенка. Ще є "далекі родичі" Юлії Тимошенко. Це правда, з якою ми живемо. За мою каденцію нових суддів у КС не призначали".

Деталі: Разом з тим, Зеленський відмовився називати імена "акціонерів КС": "По-перше, я вам назвав прізвища тих політиків, чиї судді працюють у КС. Є ще, я вважаю, фінансові групи, які впливають на деяких з суддів. Давайте домовимося: коли я вже не буду президентом, то я вам обов'язково розповім".

Він також розповів про свою останню зустріч із Тупицьким, яка відбулася ще до скандальних рішень суду.

Пряма мова: "Я не запрошував жодного суддю до себе на зустріч, але всі хотіли зі мною поспілкуватися. Голова КС [Тупицький] теж дуже хотів зі мною познайомитися. До всіх подій він прийшов до мене і сказав, що є деякі неконституційні речі. Я з ним погодився. Він говорив, що вони – державники, захищають Конституцію. "Є якесь бачення в цілому, де є загрози?" – питав Тупицький у мене. Тому що після ухвалення закону про земельну реформу я публічно говорив, що не дай боже, щоб КС скасував цю реформу.

Тоді я йому сказав, що впливати на них не можу, робіть, що хочете. "Але, якщо ви мене питаєте про державну позицію, я говорю: земельне, банківське, мовне питання прошу не порушувати для того, щоб не розколювати суспільство", – сказав я на тій зустрічі. Ми потиснули один одному руки.

Потім була історія з НАБУ. Після НАЗК ми знали, що буде далі – земля, мова, банки. Тобто все це – велика операція. Спеціальна вона чи ні, мене як президента не цікавить".

Деталі: Зеленський також не відповів на питання, чи не здавалося йому, що він іде на порушення Конституції, подаючи законопроєкт про звільнення суддів КС, який не був розглянутий. За його словами, найголовніше – що жодну з реформ на сьогодні не скасовано.

Передісторія:  

  • 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.
  • Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".
  • Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

Читайте також: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

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Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКСТупицький
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