Зеленский о КС: "дети" Януковича, "племянники" Порошенко, "родственники" Тимошенко

Президент Владимир Зеленский считает, что Александр Тупицкий не может быть председателем Конституционного Суда, а сейчас КС является государственно-частным партнерством.

Источник: Зеленский в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг".

Детали: Зеленский отметил, что очень надеется на переформатирование КС в 2021 году.

По его словам, очень много лет в Украине работает "государственно-частное партнерство" – Конституционный Суд.

Прямая речь: "Это когда есть что-то государственное, но им пользуются какие-то частные структуры. То есть КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он должен быть таким. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игроки – как из бизнеса, так и из политики".

"Состав КС нам с вами понятен – это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем. За мою каденцию новых судей в КС не назначали".

Детали: Вместе с тем, Зеленский отказался называть имена "акционеров КС": "Во-первых, я вам назвал фамилии тех политиков, чьи судьи работают в КС. Есть еще, я считаю, финансовые группы, которые влияют на некоторых из судей. Давайте договоримся: когда я уже не буду президентом, то я вам обязательно расскажу".

Он также рассказал о своей последней встрече с Тупицким, которая состоялась еще до скандальных решений суда.

Прямая речь: "Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КС [Тупицкий] тоже очень хотел со мной познакомиться. До всех событий он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они – государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?" – спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КС отменил эту реформу.

Тогда я ему сказал, что влиять на них не могу, делайте, что хотите. "Но, если вы меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковой вопрос прошу не поднимать для того, чтобы не раскалывать общество", – сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки.

Затем была история с НАБУ. После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует".

Детали: Зеленский также не ответил на вопрос, не казалось ли ему, что он идет на нарушение Конституции, подавая законопроект об увольнении судей КС, который не был рассмотрен. По его словам, самое главное – что ни одна из реформ на сегодня не отменена.

Предыстория:

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда