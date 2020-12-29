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У поліції застерігають НАБУ від маніпуляцій з Микитасем

Вівторок, 29 грудня 2020, 20:31

У Національній поліції кажуть, що оголошення підозри Максиму Микитасю у викраденні та вимаганні не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, у яких він фігурує. 

Джерело: НПУ

Дослівно: "Звертаємо увагу, що кримінальне провадження, де фігурує  Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції,  не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи

Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу".

Деталі: У Нацполіції стверджують, що оприлюднили лише частину доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування, в тому обсязі, яке вважає можливим слідство.

Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Микитасю у викраденні людини та вимаганні.

Національна поліція закликала "не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває".

Що передувало: Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння діями працівників поліції щодо екскерівника компанії "Укрбуд", фігуранта справи про розкрадання майна Нацгвардії Максима Микитася.

Передісторія:

  • 29 грудня Національна поліція повідомила, що підозрює екскерівника компанії "Укрбуд", фігуранта справи про розкрадання майна Нацгвардії Максима Микитася у викраденні людини в грудні 2020 року та вимаганні "боргу".
  • Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про запобіжний захід Микитасю у вигляді утримання під вартою на період слідства.
  • Микитась водночас є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ і в якій він пішов на угоду зі слідством.
  • Свідчення Микитася лягли в основу обвинувачень зі сторони НАБУ стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Українська правда
Теми: Микитась


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