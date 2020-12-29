В полиции преостерегают НАБУ от манипуляций с Микитасем

В Национальной полиции говорят, что объявление подозрения Максиму Микитасю в похищении и вымогательстве не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует.

Источник: НПУ

Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы

Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительного органа".

Детали: В Нацполиции утверждают, что обнародовали только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования, в том объеме, который считает возможным следствие.

Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Микитасю в похищении человека и вымогательстве.

Национальная полиция призвала "не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается".

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро выразило обеспокоенность действиями сотрудников полиции относительно экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася.

Предыстория: