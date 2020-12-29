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В полиции преостерегают НАБУ от манипуляций с Микитасем

Вторник, 29 декабря 2020, 20:31

В Национальной полиции говорят, что объявление подозрения Максиму Микитасю в похищении и вымогательстве не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует.

Источник: НПУ

Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы

Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений - похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительного органа".

Детали: В Нацполиции утверждают, что обнародовали только часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования, в том объеме, который считает возможным следствие.

Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Микитасю в похищении человека и вымогательстве.

Национальная полиция призвала "не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается".

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро выразило обеспокоенность действиями сотрудников полиции относительно экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася.

Предыстория:

  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".
  • Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.
  • Микитась одновременно является подозреваемым в деле, которое расследует НАБУ и в котором он пошел на сделку со следствием.
  • Показания Микитася легли в основу обвинений со стороны НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Украинская правда
Темы: Микитась


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