РНБО підтримала законопроєкт Зеленського про ув’язнення за брехню в декларації

Президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Саме на це спрямований відповідний законопроєкт, який передбачатиме внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності.

Президент внесе його до Верховної Ради як невідкладний у січні 2021 року.

Пряма мова Зеленського: "Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм".

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