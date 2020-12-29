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РНБО підтримала законопроєкт Зеленського про ув’язнення за брехню в декларації

Вівторок, 29 грудня 2020, 21:18
РНБО підтримала законопроєкт Зеленського про ув’язнення за брехню в декларації

Президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Саме на це спрямований відповідний законопроєкт, який передбачатиме внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності.

Президент внесе його до Верховної Ради як невідкладний у січні 2021 року

Пряма мова Зеленського: "Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм".

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Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування

Передісторія:

  • 23 грудня Зеленський підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Він передбачає покарання у вигляді обмеження волі.
  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРНБОдекларації
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