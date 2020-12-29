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СНБО поддержал законопроект Зеленского о тюрьме за ложь в декларации

Вторник, 29 декабря 2020, 22:18

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Именно на это направлен соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию такой ответственности.

Президент внесет в Верховную Раду как неотложный в январе 2021 года.

Прямая речь Зеленского: "Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм".

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Предыстория: 23 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает наказание в виде ограничения свободы.

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд призналнеконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОдекларации


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