Консультації щодо держбюджету ще тривають – голова фінансового комітету

За словами голови парламентського комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, нардепи все ще проводять консультації з приводу державного бюджету, хоча значних змін там чекати не варто.

Джерело: Гетьманцев після засідання фракції, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Я думаю, що ми ще продовжимо консультації по проекту бюджету, але так чи інакше там якихось істотних змін не буде".

Деталі: Нардеп стверджує, що наразі робиться все можливе, щоб бюджет не приймали вночі, як то було раніше.

"Ми, безумовно, повинні прийняти бюджет, як можна швидше, щоб ми могли дати поштовх для бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому я думаю, що це має статися на наступному тижні (пленарному – УП). І не буде бюджетної ночі, саме тому і проводяться такі засідання фракції, щоб всі питання з'ясувати зараз", – заявив Гетьманцев.

На його думку, проєкт держбюджету досить реальний та відповідає тому кризовомоу стану, в якому знаходиться країна.

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