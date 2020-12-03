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Суду ЄС рекомендують відхилити позов Угорщини щодо санкцій

Четвер, 3 грудня 2020, 11:04

Генеральний адвокат рекомендував Суду ЄС відхилити позов Угорщини проти резолюції Європарламенту про початок санкційної процедури у зв'язку з тривалим порушенням правил і цінностей Євросоюзу Будапештом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій 3 грудня думці адвоката.

Резолюція була ухвалена 12 вересня 2018 року. У документі засуджувався тиск на незалежні медіа країни, відсторонення від посад незалежних суддів, неможливість роботи неурядових організацій, які надають допомогу мігрантам і біженцям, збагачення членів уряду і їх сімей за рахунок європейських фондів та інші порушення Будапешта.

Угорщина подала позов з вимогою скасувати прийняття резолюції на підставі нібито порушень в процедурі голосування. При прийнятті постанови Європарламент повинен був діяти більшістю у дві третини поданих голосів. Резолюція була прийнята 448 голосами за, 197 голосами проти, при цьому 48 депутатів утрималися.

У Будапешті вважають, що якби ті, хто утримався, враховувалися при підрахунку того, чи було набрано більшість у дві третини поданих голосів, необхідна більшість не була б отримана.

Однак, генеральний адвокат Міхал Бобек вважає, що з лінгвістичної точки зору терміни "утримання" та "подане голосування" є взаємовиключними. Дійсно, хоча людина, що утрималася при голосуванні, просить, щоб його не вважали ні за, ні проти пропозиції, і бажає, щоб з ним поводилися так, як якщо б він взагалі не голосував, термін "поданий голос" означає, що людина активно висловила свою думку за допомогою голосування або за, або проти пропозиції.

Також було відзначено, що оскільки депутати Європарламенту були належним чином поінформовані за півтора дня до голосування про те, що голос "утримався" не вважатиметься поданим голосом, вони були інформовані про правила, що застосовуються до процесу голосування, і тому можуть здійснювати своє право голосу на ті цих правил.

Генеральний адвокат також відкинув аргумент Угорщини про те, що, не запитавши думку парламентського комітету з конституційних питань про те, як тлумачити положення Правил процедури, що стосуються голосування, глава парламенту не виконав своє зобов'язання, які нібито виникли щодо цього положення.

"За цих обставин генеральний прокурор пропонує Суду відхилити позов Угорщини як необґрунтований", - йдеться в заяві.

Думка генерального адвоката суду не є остаточним рішенням, але зазвичай суд підтверджує її. У суддів ЄС є три місяці, щоб ухвалити вердикт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинасанкції
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